CБУ перекрила канал нелегальних пасажирських перевезень з "ЛНР" через держкордон України

Як зазначається у повідомленні на сайті СБУ, зловмисники здійснювали перевезення пасажирів автобусами з тимчасово окупованого Луганська до Одеси та в зворотному напрямі. Для уникнення перетину лінії розмежування маршрут пролягав через українсько-російський кордон, зокрема, через тимчасово непідконтрольні державним органам України пункти пропуску на кордоні з Російською Федерацією. При цьому перевізники ще й сплачували "податки" до бюджету "ЛНР".

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"Співробітники спецслужби спільно з Національною поліцією та органами прокуратури затримали на Харківщині організатора нелегального бізнесу та трьох учасників угруповання, яке здійснювало відповідні перевезення. Під час обшуків правоохоронці вилучили схему маршруту автобуса, погоджену з так званим "Міністерством транспорту ЛНР", посадочні талони, печатки зареєстрованих в фейковій «республіці» підприємств, свідоцтва платників податків "ЛНР" тощо", - повідомили у відомстві.

Зловмисникам оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.