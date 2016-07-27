Луценко заявив про передачу до суду справи про корупцію за участю родича Ківалова
В Шевченківський суд Києва направлено справу про корупцію за участю екс-прокурора, який є родичем народного депутата від фракції «Опозиційний блок» Сергія Ківалова.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.
«Генеральна інспекція ГПУ передала до суду справу про вимагання та отримання 150 тис. доларів двома вже колишніми прокурорами», - написав він. За словами Луценка, екс-прокурорам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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«Справу довго намагалися поховати і адвокати, і деякі судді. Не дивно. Адже один з обвинувачених - родич нардепа С. Ківалова», - додав він.
Нагадаємо, в листопаді 2015 року за отримання хабара в 150 тис. дол. затримали заступника прокурора Подільського району Олексія Білого і колишнього прокурора цього району Сергія Нечипоренка. Ці кошти вони вимагали від громадянина за закриття кримінального провадження.