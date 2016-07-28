Навіщо Україні Сили спеціальних операцій та закони про них: відповіді

29 липня вперше визначатиметься професійне свято Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Воно стало можливим після року складної роботи над розробкою та проведенням відповідного Закону України. Як ініціатор закону та голова робочої групи вважаю за необхідне дати відповіді на запитання, що виникають після прийняття цього закону навколо ССО.

Чи дорівнює ССО спецназу?

Сили спеціальних операцій за визначенням НАТО є військовими підрозділами, що спрямовані саме на виконання «неконвенційних місій» (які є складовою «гібридної війни»). У залежності від країни до їх функцій входять контртерористичні та контрповстанські дії (наприклад, досвід боротьби США з повстанцями в Іраку, Колумбії та країнах Латинської Америки), надання допомоги іноземним державам (наприклад, французькі ССО в Малі), звільнення заручників (операції США в Афганістані), полювання за важливими об’єктами (наприклад, ліквідація Бен Ладена в Пакистані), організація партизанської війни (США в Афганістані). Отже, ССО – більш складний інструмент, ніж безпосередньо підрозділи спецпризначення.

Ми взяли класичну базову модель, яка дозволить без змін у законодавстві гнучко вирішувати завдання – це спеціальна розвідка, direct actions (спеціальні дії) та неконвенційні дії. Цього абсолютно достатньо, щоб Командування в подальшому обирало будь-яку форму застосування ССО, залишаючись в законодавчому полі.

Що дасть створення ССО?

Створення ССО дасть можливість більш ефективно відповідати на неконвенційні виклики, які ставить перед нами країна-агресор. Особливістю ССО є поєднання силової та інтелектуальної компоненти, що виокремлює їх з усіх родів сил ЗСУ. Вони дозволять більш оперативно, мобільно, комплексно реагувати на загрози, що виникають, реагуючи безпосередньо на джерела таких загроз. Це сучасний інструмент ведення війни, який найкращим чином зарекомендував себе в іноземній практиці. Ми йдемо шляхом, аналогічним американському, коли Конгрес наприкінці 1986 року створив Командування SOCOM, який підпорядкував собі Командування СО ВПС, «морських котиків» ВМС, армійських ренджерів та «зелених беретів». Якби ми мали такі сили на початку війни на сході, ситуація зараз була б іншою.

Створення ССО дасть можливість більш ефективно відповідати на неконвенційні виклики, які ставить перед нами країна-агресор

Навіщо потрібен був закон?

Необхідність законодавчого врегулювання діяльності Сил спеціальних операцій України обумовлена особливостями військово-політичної ситуації, як навколо, так і всередині країни. Агресивна зовнішня політика Росії та гібридної війни вимагали створення в рамках ЗСУ дієвого інструменту для вирішення завдань у відповідності до стандартів НАТО. Втім, як показувала практика, жодна з країн НАТО, що мала власні ССО, жодного разу не застосовувала їх на власній території через відсутність на ній бойових дій. Оскільки діяльність ССО в межах АТО потребує координації з іншими органами державної влади, обґрунтування юридичних підстав виконання певних функцій, які не притаманні іншим родам та силам ЗСУ, прийняття відповідного закону стало необхідною умовою для виконання завдань ССО.

Чи це таємно?

Існують численні спекуляції на тему таємності усього, що пов’язано з ССО та відсутності необхідності врегулювання їх діяльності на рівні закону. Насправді, в США доктрину JP3-05 щодо сил спеціальних операцій можна знайти у відкритому доступі. В ній можна знайти повний термінологічний апарат, структуру, взаємодію в рамках видів та родів військ, форми застосування та багато інших питань. Тож таємними є лише самі спеціальні операції, а також особовий склад який їх виконую, - ось це ми і віднесли саме цим законом до державної таємниці.

Як фінансуватимуться ССО?

Законом передбачено, що ССО буде фінансуватись окремим бюджетним рядком в рамках коштів, що виділені на потреби Міністерства оборони України. Це дозволить зафіксувати ці кошти саме у прив’язці до конкретного виду сил ЗСУ та забезпечити достатнє та стабільне фінансування. Крім того, законом передбачено, що фінансування цього виду сил може здійснюватися за рахунок інших джерел, що дозволені законодавством України. Це відкриває можливості для отримання коштів в рамках програм допомоги та співробітництва від наших західних партнерів.

Законом передбачено, що фінансування цього виду сил може здійснюватися за рахунок інших джерел, що дозволені законодавством України

Ірина Фріз, народний депутат України, голова підкомітету Комітету з питань національної безпеки та оборони України