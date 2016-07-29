Місто-господаря Євробачення–2017 назвуть "найближчими днями"

16:49, 29 липня 2016
Суспільство
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Вже найближчими днями буде названо місто, яке прийматиме міжнародний пісенний конкурс Євробачення – 2017.

Фото wikimedia.org

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства культури України.

Зазначається, на після проведення інспекції міст-претендентів на проведення у 2017 році пісенного конкурсу Євробачення на чолі з міністром культури Євгеном Нищуком оргкомітет опрацьовує подані заявки. Результати експертизи та саме місто-господар Євробачення – 2017 обіцяють названі вже найближчим часом.

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Так, протягом 25-28 липня члени оргкомітету, спільно з представниками Європейської Мовної Спілки – інспекторами Йоном Ола Сандом та Надьєю Буркхард, особисто відвідали усі ключові об’єкти у Києві, Одесі та Дніпрі. Отримані в рамках експертизи документи щодо стану їх будівництва та реконструкції опрацьовуються фахівцями задля визначення строків та реальних можливостей підготуватися до проведення відомого європейського музичного конкурсу.

"Під час цієї інспекції з представниками EBU я насправді був гордий за Україну – яка ми велика, цікава, різнобарвна держава, де кожне місто має свою родзинку, унікальну атмосферу і так гостинно готове приймати гостей", – сказав Нищук.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня на окремому позачерговому засіданні Кабінету Міністрів України було ухвалене рішення щодо надання державних фінансових гарантій організаторам конкурсу Євробачення.

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