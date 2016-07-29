В Одесі завершено розслідування замаху на криворізького активіста Штефана та його помічника

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, 28 липня прокуратура області направила в Приморський районний суд міста обвинувальний акт відносно жителя Одеси, який підозрюється в замаху на вбивство двох осіб (ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України).

«За клопотанням прокуратури чоловіка, який поранив двох чоловіків в Полуничному провулку, обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою», - відзначили в прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, 24 січня в Одесі невідомий важко поранив з вогнепальної зброї голову громадської організації «Союз громадян Криворіжжя» Владислава Штефана і його помічника. Поліцейські встановили, що потерпілі вийшли з готелю в Полуничному провулку, до них підійшов невідомий з собакою і почав стріляти. 9 лютого в Одесі був затриманий підозрюваний у замаху - 42-річний місцевий житель.

У громадській організації вважають, що замах на життя Штефана пов'язано виключно з його суспільно-політичною діяльністю.

У правоохоронних органах заявили, що напад пов'язаний з конфліктом, що виник на побутовому ґрунті. За словами правопорушника, напередодні злочину він, рухаючись на своєму автомобілі, не зміг роз'їхатися з машиною, в якому знаходилися потерпілі, які нібито погрожували йому зброєю. Наступного дня зловмисник зустрів цих громадян у готелю і стріляв у них з пістолета, який раніше нібито знайшов.