Чиновника Київської митниці затримали за хабарництво

Співробітники Служби безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою затримали за хабарництво заступника начальника одного з відділів Київської міської митниці.

Читайте такожНа Харківщині на хабарі попалися двоє працівників прокуратури (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, правоохоронці встановили, що посадовець систематично вимагав гроші з бізнесменів за безперешкодне митне оформлення вантажів.

Співробітники спецслужби затримали митника після одержання на робочому місці 5,7 тис. дол. від підприємця, який ввозив партію галантерейної продукції. Загалом задокументовано одержання чиновником хабарів на майже 10 тис. доларів, йдеться в повідомленні.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального України, заступнику начальника відділу оголошено про підозру в скоєнні злочину.

Триває досудове слідство.