Депутат, який спровокував ДТП на Кільцевій дорозі, затриманий у Києві

Депутат Макарівської районної ради, причетний до ДТП на Кільцевій дорозі, затриманий у Києві.

Читайте такожДТП на Кільцевій у Києві: вміст алкоголю у крові депутата на джипі перевищував норму в 10 разів

Про це повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець на своїй сторінці у Facebook.

«Депутат Макарівської райради, причетний до ДТП на Кільцевій дорозі, затриманий у Києві правоохоронцями», - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, ДТП за участю депутата Макарівської райради Київської області сталося вчора, 29 липня, на Кільцевій дорозі у столиці. 27-річний депутат, перебуваючи у нетверезому стані за кермом автомобіля Toyota Land Cruiser, намагався втекти від поліції, виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з автомобілем "Волга". Двоє людей, які перебували у «Волзі», отримали тяжкі травми і наразі перебувають в реанімації.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі наслідки.