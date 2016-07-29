У Києві поліція вживає заходів для затримання винуватця ДТП на Кільцевій дорозі – прокуратура

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-секретар прокуратури міста Києва Надія Максимець.

Читайте такожУ Києві п'яний на джипі виїхав на зустрічну смугу, врізавшись у "Волгу" з літньою парою (відео)

За її словами, за фактом ДТП, що сталася сьогодні вночі на Кільцевій дорозі за участі депутата Макарівської районної ради, відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України.

«Органами Національної поліції наразі вживаються заходи до затримання винуватця ДТП. На даний час прокуратура очікує надходження від органу досудового розслідування матеріалів кримінального провадження, після чого прокурором міста буде невідкладно вирішено питання про повідомлення йому про підозру», - написала Максимець.

У подальшому, додала вона, до суду буде внесено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, у Києві на Кільцевій дорозі в ніч на 29 липня сталася серйозна ДТП. В результаті конфлікту нетверезий чоловік здійснив постріл з пістолета та почав тікати" на Toyota Land Cruiser по Кільцевій дорозі від Борщагівки в сторону Жулянського шляхопроводу.

За порушником кинулися два патрулі поліції. Не доїжджаючи до вулиці Трублаїні, Toyota на розвороті виїхала на зустрічну смугу і миттєво протаранила "Волгу" з причепом, що відлетіла на автомобіль Mazda, що їхав позаду.

В аварії важко постраждали чоловік і жінка з "Волги", їх витягували рятувальники ДСНС. Представник прокуратури повідомила, що двоє людей, які постраждали внаслідок аварії, перебувають у лікарні у важкому стані.