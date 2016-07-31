В Одесі під час бійки дістав поранення не нацгвардієць, а учасник конфлікту - поліція

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в області, 30 липня біля Центрального парку культури і відпочинку ім. Тараса Шевченка між правоохоронцями і групою чоловіків сталася бійка, під час якої поранено 26-річного чоловіка, який не має відношення до Нацгвардії.

Читайте такожВ Одесі внаслідок стрілянини поранено військовослужбовця Нацгвардії«За результатами додаткової перевірки обставин зазначеного інциденту встановлено, що поранення дістав 26-річний громадянин, який був учасником конфлікту. Жоден із бійців Нацгвардії поранений не був», - зазначили в главку.

Також відносно затриманого стрілка порушено кримінальне виробництво за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня в Одесі біля парку Шевченка четверо бійців Національної гвардії несли службу з охорони публічної безпеки та порядку на вулицях Одеси. Між ними і групою з трьох молодиків виникла сварка, яка переросла в бійку. Під час останньої 29-річний житель Одеської області дістав стартовий пістолет, перероблений під травматичну зброю, і зробив кілька пострілів. Тоді повідомлялося, що постраждав 26-річний військовослужбовець Національної гвардії.

За даним фактом порушено кримінальне виробництво за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу ("хуліганство"). Стрілка затримано.