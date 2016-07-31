В Одесі завтра відкриється вербувальний центр ВМС ЗСУ
16:26, 31 липня 2016Суспільство
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В Одесі завтра відкриється вербувальний центр Військово-Морських сил Збройних сил України (ЗСУ).
Мета створення вербовочного центру ВМС - підвищення темпів комплектування кораблів \ Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-центрі ВМС ЗСУ, 1 серпня в Одесі відбудеться відкриття вербувального центру Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Офіс розташований в приміщенні бюро перепусток штабу командування ВМС.
Читайте такожПорошенко призначив нового командувача ВМС УкраїниЗазначається, що основна мета створення центру - підвищення темпів комплектування кораблів і військових частин національного флоту військовослужбовцями військової служби за контрактом.
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