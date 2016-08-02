На Донбасі в боях з російським агресором загинули 415 українських десантників – Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко під час урочистих заходів з нагоди Дня Високомобільних десантних військ на базі Навчального центру ВДВ ВСУ сьогодні в Житомирі

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«415 крилатих піхотинців не повернулися з бойових завдань, загинувши в запеклих боях з російським агресором», - заявив глава держави.

За словами президента, 2 295 воїнів-десантників були нагороджені державними нагородами, сім із них відзначені званням Героя України.

«Наше свято відрізняється тим, що наші десантники не у фонтанах купаються, а Батьківщину захищають. І сьогодні цей день, 2 серпня, - це в той же час є і днем пам’яті. Багато з них буде на могилах полеглих бойових побратимів, віддаючи їм шану і повагу», - зазначив Порошенко.

Також президент привітав командувача ВДВ і весь склад Повітряно-десантних військ і десантних бригад з професійним святом.