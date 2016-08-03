У Дніпрі представили проект арени для Євробачення-2017

Про це "112 Україна" повідомив радник губернатора Юрій Голик.

"Метеор" хочуть привести в належний вигляд без зміни основних елементів фасаду і несучих конструкцій. На головному фасаді планують розмістити величезний екран, фанзону зроблять у вигляді крил птахів, а на карнизної частини розмістять банери з Петриківським розписом. Її буде видно крізь сітку у вечірній час, так як вона буде підсвічуватися.

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Озеленення навколо будівлі в проекті вже назвали "Дніпровські хвилі": весь газон буде у формі хвиль Дніпра.

Арена за площі займає більше 35 тис. кв. м на 6 тис. місць, прилегла територія займає 5 га.

Нагадаємо, визначення міста-переможця конкурсу на проведення Євробачення-2017перенесли на невизначений термін. У Національній телекомпанії (НТКУ) пояснили затримку з визначенням міста-переможця на проведення Євробачення-2017 технічними і фінансовими труднощами, які є у міст, які подали заявки.