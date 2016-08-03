Савченко розпочала безстрокове голодування

Про це УНІАН повідомила її прес-секретар Тетяна Проторченко.

"Так, Надя розпочала безстрокове голодування, поки не відновиться обмін полоненими та не будуть визволені наші хлопці з російського полону", - заявила речниця.

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Крім того, сестра Надії Савченко Віра на своїй сторінці у Facebook зауважила, що "до спільної боротьби за українських політв'язнів в РФ вже долучаються ув'язнені люди по СІЗО в Україні. Долучаються до голодування Надії".

Як повідомляв УНІАН, вчора 2 серпня, Савченко заявила, що оголошує голодування, протестуючи проти "бездіяльності влади і світу" в питання звільнення українських заручників.