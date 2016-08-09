У Одесі до Дня міста відкриють відновлений після пожежі Музей футболу

Як повідомили УНІАН в прес-службі мерії, друге народження музею приурочать до Дня міста, який відзначається 2 вересня. Як відзначили в мерії, в даний час організатор Музею футболу і Клубу уболівальників футболу в Одесі Еммануїл Ганев зі своєю командою однодумців завершує роботи з підготовки експозиції у новоствореному Музеї футболу.

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Ідею створення такого клубу-музею - єдиного поки в Україні - Ганев вперше здійснив у 2009 році, проте в 2013 році сильна пожежа майже повністю знищила музей.

Відновлений Музей футболу відкриється в сквері Історії футболу. До нього веде Алея кубків, де встановлений головний елемент скверу Історії футболу - стела трьом українським власникам «Золотого м'яча»: Олегу Блохіну, Ігорю Бєланову і Андрію Шевченку.

«Загальна площа спортивного комплексу становить 1200 кв метрів», - відзначили в прес-службі.

У музеї буде два великі зали: перший присвячений історії становлення професійного одеського футболу, починаючи з 1878 року до сьогоднішнього дня, а другий зал розповідатиме про історію світового футболу - тут розміщуються колекції різних речей іменитих футболістів.

Крім того, в новому Музеї футболу відновить роботу і Клуб уболівальників футболу. Для зустрічей членів Клубу в середині залу встановлено 10-метровий стіл, а на стінах - 4 великі екрани. Тут планується проводити зустрічі, дебати, перегляди матчів та телемости із зарубіжними колегами.

Сьогодні експозиція музею налічує понад 5 тис. різних експонатів: від афіш та плакатів початку минулого століття до футболок знаменитих футболістів, які вони зазвичай дарують вболівальникам після історичних матчів.

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Як зазначив Ганев, багато вболівальників і ветеранів футболу вже чекають відкриття музею.

«Тому що ті заходи і зустрічі друзів, які тут проходили до пожежі, були дуже продуктивними і цікавими як для любителів, так і для футбольних професіоналів. Наші зарубіжні колеги вже в курсі, що ми відновлюємо роботу і також з нетерпінням чекають відкриття», - розповів Ганев.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2013 року в Київському районі Одеси на одному з ринків сталася пожежа в кафе «Казка», звідки вогонь перекинувся на торговельні павільйони з реалізації будівельних матеріалів, на загальній площі 480 к. м. Над кафе знаходився Музей футболу, в якому тоді згоріли тисячі рідкісних експонатів.