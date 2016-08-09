У Києві затримали інструктора Нацгвардії, який продавав наркотики (фото)

Як повідомила СБУ, військова контррозвідка СБУ спільно з військовою прокуратурою провели затримання на проспекті Перемоги, коли чоловік намагався реалізувати чергову партію амфетаміну.

СБУ вийшла на нарколабораторію, де купував наркотики затриманий. В Бородянському районі Київської області правоохоронці вилучили складові для виготовлення амфетаміну, рецептуру, фольгу для пакування та електронні ваги.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Військовою прокуратурою вирішується питання про застосування до затриманого запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.