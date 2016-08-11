Суддю Чауса викликають у НАБУ для вручення підозри
11:06, 11 серпня 2016Суспільство
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Підозра судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чаусу підписано.
Чауса викликали на допит в НАБУ / Фото УНІАН
Про це повідомляє прес-служба САП.
Чауса викликали на допит в Національне антикорупційне бюро України у четвер, 11 серпня.
"На 12 годин ми його чекаємо для вручення підозри і проведення слідчих дій - допиту", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, НАБУ 9 серпня викрито суддю Дніпровського районного суду Києва Чауса в отриманні 150 тис. дол. хабарі. У той же час заступник генерального прокурора України - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький визнав, що Чаус не може бути затриманий і взятий під варту засудейского імунітету. В САП висловили надію на скликання позачергового засідання Верховної Ради для позбавлення Чауса суддівського імунітету.
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