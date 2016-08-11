Суддю Чауса викликають у НАБУ для вручення підозри

Про це повідомляє прес-служба САП.

Чауса викликали на допит в Національне антикорупційне бюро України у четвер, 11 серпня.

"На 12 годин ми його чекаємо для вручення підозри і проведення слідчих дій - допиту", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, НАБУ 9 серпня викрито суддю Дніпровського районного суду Києва Чауса в отриманні 150 тис. дол. хабарі. У той же час заступник генерального прокурора України - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький визнав, що Чаус не може бути затриманий і взятий під варту засудейского імунітету. В САП висловили надію на скликання позачергового засідання Верховної Ради для позбавлення Чауса суддівського імунітету.