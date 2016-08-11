Українцем, врятованим у морі одеськими прикордонниками, виявився екс-лідер Придністров'я Смірнов - ЗМІ

Про це стверджує Newsmaker.md з посиланням на інформоване джерело в Одесі.

Ще 6 серпня Державна прикордонна служба опубліковала повідомлення про те, що прикордонники Одеського загону морської охорони провели рятувальні заходи в Чорному морі.

Згідно з ним, допомога знадобилася "катеру з трьома громадянами України на борту".

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Дзвінок з проханням про допомогу надійшов прикордонникам близько 23 годин 5 серпня. Капітан катеру повідомив, що в 5 милях від берегу в нього вийшов з ладу основний двигун і його відносить у відкрите море.

Вже за 20 хвилин катер морської охорони прибув на місце події та відбуксирував плавзасіб в Іллічівський рибний порт.

При цьому ДПСУ опублікувала фотографію катеру під українським прапором з чоловіком характерної зовнішності, дуже схожим на Смірнова.

Як зазначає Newsmaker.md, Смірнов, що керував невизнаною республікою з 1990 по 2011 рік, відомий своєю пристрастю до плавальних засобів. Навесні 2009 року він навіть подарував прикордонному загону МГБ Придністров'я власноруч зібраний патрульний катер.

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"Всі знають, що я люблю під час дозвілля будувати катера. Тому я і вирішив піднести з нагоди 17-річчя міністерства держбезпеки подарунок", - сказав тоді він.

Придністровський лідер тоді не уточнив технічні характеристики свого дітища, зазначивши лише, що катер має досить високу швидкість, непогані антикавітаційні властивості і гвинт з регульованим кроком.