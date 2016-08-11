У Харкові покажуть кіно просто неба

Про це повідомляє 2day.kh.ua.

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За інформацією організаторів, глядачам покажуть добірку короткометражних та анімаційних вітчизняних та західних фільмів на соціальну та розважальну тематику.

Початок сеансу о 20.30.

Приходити на захід краще заздалегідь, щоб зайняти місце на пагорбі, зазначають організатори. Можна взяти з собою підстилку або карімат. Вхід - вільний.