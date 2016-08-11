У Харкові покажуть кіно просто неба
14:15, 11 серпня 2016Суспільство
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У неділю, 14 серпня, на майданчику біля харківського театру опери і балету відбудеться показ чергового фільму проекту «Кіно просто неба».
Початок сеансу о 20.30 / Фото: robinzon.tv
Про це повідомляє 2day.kh.ua.
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За інформацією організаторів, глядачам покажуть добірку короткометражних та анімаційних вітчизняних та західних фільмів на соціальну та розважальну тематику.
Початок сеансу о 20.30.
Приходити на захід краще заздалегідь, щоб зайняти місце на пагорбі, зазначають організатори. Можна взяти з собою підстилку або карімат. Вхід - вільний.
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