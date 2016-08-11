СБУ каже, що ліквідувала розгалужену інформаційну мережу терористів "ДНР" (відео)

Як повідомляє прес-центр СБУ, керувала інформаторами колишня мешканка Торецька Олена Чайковська (Гейшторова), яка проживає на тимчасово окупованих територіях та веде підривну діяльність проти України на користь російських спецслужб та терористів «ДНР».

Зокрема, оперативники спецслужби затримали в Торецьку одного з членів інформаційної мережі, який впродовж грудня 2014 – липня 2015 року добровільно через соціальні мережі передавав бойовикам дані військового характеру. Також правоохоронці затримали ще одного мешканця Торецької міськради, який до останнього часу збирав та передавав терористам інформацію про переміщення та місця дислокації українських підрозділів.

Ці відомості використовувалися бойовиками для планування та вчинення терористичних актів, а також обстрілів сил АТО.

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Поліція відкрила кримінальні провадження за ч.1 ст.256 (сприяння учасникам злочинних організацій) та ч.1 ст.258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу затриманим зловмисникам.

Невідкладні оперативно-слідчі заходи стосовно інших членів інформаційної мережі терористів «ДНР» тривають.