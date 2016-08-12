У Луцьку на хабарі затримали керівника коледжу

15:04, 12 серпня 2016
Суспільство
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У Луцьку сьогодні на хабарі затримали керівника одного з коледжів міста.

/ Ілюстрація npu.gov.ua

Як повідомляє прес-служба прокуратури Волинської області, керівник навчального закладу вимагав 300 доларів за вступ абітурієнта.

В його кабінеті триває обшук, проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії.

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Після їх завершення посадовцю буде оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України.

Також ініціюватиметься обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.

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