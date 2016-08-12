У Луцьку на хабарі затримали керівника коледжу

Як повідомляє прес-служба прокуратури Волинської області, керівник навчального закладу вимагав 300 доларів за вступ абітурієнта.

В його кабінеті триває обшук, проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії.

Читайте такожВ Одесі на хабарі затримали керівника військового ліцею

Після їх завершення посадовцю буде оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України.

Також ініціюватиметься обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.