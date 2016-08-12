У Луцьку на хабарі затримали керівника коледжу
15:04, 12 серпня 2016Суспільство
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У Луцьку сьогодні на хабарі затримали керівника одного з коледжів міста.
Керівник коледжу отримав 300 доларів за зарахування абітурієнта / Ілюстрація npu.gov.ua
Як повідомляє прес-служба прокуратури Волинської області, керівник навчального закладу вимагав 300 доларів за вступ абітурієнта.
В його кабінеті триває обшук, проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії.
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Після їх завершення посадовцю буде оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України.
Також ініціюватиметься обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.
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