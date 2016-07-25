В Одесі затримали співробітницю коледжу при отриманні хабара

16:09, 25 липня 2016
Суспільство
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Співробітниця одеського коледжу попалася на хабарі у розмірі 10 тисяч гривень.

Фото УНІАН

Прокуратура повідомила про підозру в отриманні 10 тисяч гривень хабара співробітниці коледжу Одеської державної академії технічного регулювання і якості.

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За даними прес-служби обласного наглядового відомства, завідуюча відділенням коледжу отримала від студента 10 тисяч гривень за вирішення питання про складання іспитів і заліків без їх фактичного відвідування та за видачу диплома молодшого спеціаліста.

Під час передачі останнього траншу в розмірі 3000 гривень педагога затримали працівники прокуратури та УСБУ в області.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 368 КК України. Досудове розслідування триває.

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