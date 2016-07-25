В Одесі затримали співробітницю коледжу при отриманні хабара
16:09, 25 липня 2016Суспільство
284 0
Співробітниця одеського коледжу попалася на хабарі у розмірі 10 тисяч гривень.
Фото УНІАН
Прокуратура повідомила про підозру в отриманні 10 тисяч гривень хабара співробітниці коледжу Одеської державної академії технічного регулювання і якості.
Читайте такожНа Кіровоградщині під час отримання хабара затримали групу поліцейських
За даними прес-служби обласного наглядового відомства, завідуюча відділенням коледжу отримала від студента 10 тисяч гривень за вирішення питання про складання іспитів і заліків без їх фактичного відвідування та за видачу диплома молодшого спеціаліста.
Під час передачі останнього траншу в розмірі 3000 гривень педагога затримали працівники прокуратури та УСБУ в області.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 368 КК України. Досудове розслідування триває.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter