В Україну йде грип «Брісбен»

Найближчої зими в Україну прийде новий грип. Про це "Сегодня"розповів директор Українського центру грипу і ГРВІ, професор Аркадій Фролов. Інфекція буде представлена комбінацією вірусних штамів А «Брісбен 1», «Брісбен 2» і В «Флоріда». До цього в Україні бували тільки два останні штами, а ось «Брісбен 1» для українців новий. «Даних про те, що грип, який викличуть ці віруси, відрізнятиметься важким перебігом, немає, — говорить фахівець. — Але, як правило, коли в країну приходить новий штам вірусу, розміри епідемії передбачити складно. Вона може бути як великою, так і незначною. Особливих неприємностей ми чекаємо від штаму «Брісбен 1».

Є різні точки зору на те, як уникнути грипу. Одні вважають, що кращий вихід — щеплення, інші переконані в ефективності вітамінізованого харчування і загартування.