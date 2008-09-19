У Бразилії карнавал, в Німеччині – пивний фестиваль, а в Україні – майдани

Голова правління Центру соціологічних та політологічних досліджень ”Соціовимір” Сергій ТАРАН вважає, що виборці візьмуть активну участь у дострокових виборах, якщо такі будуть призначені.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН, відповідаючи на запитання журналістів, чи немає загрози, що українські виборці проігнорують дострокові вибори через байдужість до політики.

“Активність громадян не зменшується. Мені здається, що політика і майдани стали для українців культурною розвагою, таким серіалом, який вони весь час дивляться і обговорюють на вулицях. Є в Бразилії карнавал, в Німеччині – пивний фестиваль, а от в Україні – є політика, майдани. І це те, що змушує українців цікавитись політикою і приходити на вибори”, - сказав С.ТАРАН.

За словами політолога, рівень політизації в Україні надзвичайно високий.

“Це дає шанс на видужання, тому що якщо люди цікавляться, якщо їм не байдуже це, то є надія, що ця безкінечна багатосерійна мильна опера колись закінчиться”, - зазначив він.