Індекс ПФТС сьогодні показав рекордне зростання

Індекс ПФТС у п`ятницю, 19 вересня, продемонстрував рекордне зростання - на 14,28% - до 397,34 пункту. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПФТС.

Загальний обсяг торгів склав 119 млн. 471 тис. грн.

Як відзначила брокер інвестиційної компанії Concorde Capital Анастасія НАЗАРЕНКО, котирування акцій українських емітентів показали в ході сьогоднішніх торгів значне зростання.

Так, за її інформацією, котирування покупки «Інтерпайп Нижньодніпровського трубопрокатного заводу» піднялися на 43,3%, «Луганськтепловоза» - на 83%. Серед ліквідних паперів найменше зростання за день продемонстрували акції «Центренерго» (+5,6%), додала брокер. Вона відзначила також збільшення попиту на «блакитні фішки» в цілому на сьогоднішніх торгах в ПФТС.

За словами брокера, короткостроковий оптимізм гравців українського фондового ринку викликаний рядом позитивних новин з світових майданчиків. Сьогодні спостерігалися пробні покупки в ліквідних іменах, і, крім того, інвестори не бажають виходити з паперів при поточних рівнях, повідомила вона.

Проте, відзначила А.НАЗАРЕНКО, активність гравців українського фондового ринку в даний час залишається невисокою, хоча частково це пов`язано з тим, що багато учасників знаходяться зараз на форумі ПФТС в Алушті.