У ДТП у Підмосков'ї загинув українець, ще двоє отримали поранення - МЗС

Про це у коментарі УНІАН сказала представник консульської служби МЗС Ореста Старак.

"Ми вже маємо підтвердження від нашого посольства в Російській Федерації про те, що дійсно 15 серпня на 64-му кілометрі федеральної траси у Московській області сталася ДТП за участі автобуса з українськими реєстраційними номерами, в якому знаходилося більше 30 осіб. Усі вони були громадянами України", - сказала вона.

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Старак зауважила, що внаслідок цього ДТП одна людина загинула і двоє постраждали. Постраждалих було доставлено до центральної лікарні міста Домодєдово і після надання невідкладної медичної допомоги їх виписали з лікарні.

Інші громадяни України внаслідок ДТП не постраждали і відбули далі до Москви.

У МЗС також уточнили, що постраждалі та загиблий - мешканці Луганської області. "Нам відомо, що автобус рухався до Москви із міста Лисичанська", - додала Старак.