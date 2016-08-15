На виїзді з Києва зіткнулися 5 автомобілів, є постраждалі (фото)
11:26, 15 серпня 2016Інциденти
1200 0
Масштабна ДТП сталася сьогодні в Києві на Старообухівській трасі.
/ facebook.com/dtp.kiev.ua
Як повідомляє dtp.kiev.ua, в результаті ДТП розбито 5 автомобілів.
Читайте такожПід Маріуполем ВАЗ влетів у тягач з військовою технікою, водій загинула (фото)
Також зазначається, що постраждали 2 людини.
Через подію утворилася велика пробка з обох сторін.
На місці працює оперативно-слідча група.
В результаті ДТП постраждало 2 особи / facebook.com/dtp.kiev.ua
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter