На виїзді з Києва зіткнулися 5 автомобілів, є постраждалі (фото)

11:26, 15 серпня 2016
Інциденти
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Масштабна ДТП сталася сьогодні в Києві на Старообухівській трасі.

/ facebook.com/dtp.kiev.ua

Як повідомляє dtp.kiev.ua, в результаті ДТП розбито 5 автомобілів.

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Також зазначається, що постраждали 2 людини.

Через подію утворилася велика пробка з обох сторін.

На місці працює оперативно-слідча група.

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