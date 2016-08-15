На виїзді з Києва зіткнулися 5 автомобілів, є постраждалі (фото)

Масштабна ДТП сталася сьогодні в Києві на Старообухівській трасі.

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