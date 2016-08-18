Мінкультури закликає світову спільноту не допустити подальшого порушення прав релігійних та етнічних спільнот Криму

Про це йдеться в заяві Мінкультури, яка є в розпорядженні УНІАН.

Мінкультури висловлює занепокоєність у зв‘язку із складною ситуацією, в якій опинилися релігійні організації та етнічні спільноти не афілійовані з окупаційною владою Криму, які чітко визначили свою громадянську позицію та підтвердили незаконність анексії Росією частини України.

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«У зв’язку з відсутністю в України реальних інструментів вплинути на дії окупаційної влади, закликаємо світове співтовариство та громадські інститути звернути увагу на цю проблему та не допустити подальшого порушення прав релігійних та етнічних спільнот окупованого Криму»,- йдеться в заяві.

Мінкультури здійснює постійний моніторинг релігійної ситуації на території окупованого Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей.

Повідомляється, що до Мінкультури постійно звертаються вірні Кримської єпархії Української православної церкви Київського патріархату, представники корінного населення півострова - кримські татари із заявами щодо порушення їх прав окупаційною владою. Вони заявляють про постійний тиск з боку влади, погрози віруючим, порушення їх прав і свобод, рейдерські захоплення релігійних, культових, культурних споруд, несанкціоновані обшуки тощо.