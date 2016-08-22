У Львівській області перепоховали останки двох бійців УПА

Воїнів перепоховали у селищі Нові Стрілища у Жидачівському районі, повідомляє ZIK.

Останки були віднайдені в околицях селища пошуковцями меморіально-пошукового підприємства "Доля" при Львівській обласній раді.

Після богослужіння у місцевій церкві процесія з хоругвами, державними та повстанськими прапорами під супроводом почесної варти курсантів Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного вирушила до кладовища.

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У церемонії перепоховання взяли участь голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка, пошуковці та директор КП ЛОР «Доля» Святослав Шеремета, керівники Жидачівської районної влади та селищної об’єднаної Новострілківської громади, місцеві мешканці.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Чернівцях співробітники управління Служби безпеки України в Чернівецькій області вилучили у «чорних археологів» близько 4 тис. архівних документів УПА, які були знайдені на території Тернопільської області.