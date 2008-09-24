Безсмертний лякає колапсом

Заступник глави Секретаріату Президента Роман БЕЗСМЕРТНИЙ заявляє, що мізерне фінансування житлово-комунальної галузі загрожує колапсом системам життєзабезпечення по всій Україні.

Як повідомляє прес-служба Президента, так Р.БЕЗСМЕРТНИЙ прокоментував процес підготовки комунального господарства України до опалювального сезону після телефонного спілкування з головами облдержадміністрацій.

За його словами, регіони зіштовхнулися із низкою проблем, що з року в рік загрожують галузі системними кризами. Найбільш болючими з них є брак бюджетних коштів для розвитку сфери, а також відсутність лімітів та контрактів на поставки газу в регіони.

Досі з вини уряду на місця не прийшли субвенції для завершення ремонту котелень, транспортних і транзитних газопроводів, водопроводів і систем каналізації, наголосив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

На його переконання, уряд може запобігти найгіршому сценарію, якщо терміново збільшить фінансування житлово-комунальної інфраструктури, а також укладе контракти та визначить ліміти. Адже 100 млн. гривень, передбачених проектом держбюджету-2009 на потреби галузі, на думку заступника глави Секретаріату, катастрофічно мало, враховуючи, що торік лише для Черкащини передбачалося 45 млн.

За словами Р.БЕЗСМЕРТНОГО, Президент Віктор ЮЩЕНКО вважає вчасними та ефективними дії керівників обласних державних адміністрацій, спрямовані на виконання доручення глави держави про дострокове підключення опалення у заклади освіти та соціальної сфери.

Він повідомив, що переважна більшість голів ОДА попри всі негаразди у прискореному режимі підготували комунальну інфраструктуру і готові до кінця тижня забезпечити теплом школи, дитячі садки, лікарні.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ наголосив, що без запровадження системної урядової політики «сфера приречена на постійне гасіння пожеж». «Інвестувати у розвиток інфраструктури - значно дешевше та дієвіше, аніж щороку клонувати на карті України нові Алчевськи», - зауважив заступник глави Секретаріату Президента України.