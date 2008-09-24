Ющенко: ООН просить Україну допомогти з ремонтом гелікоптерів

Організація Об’єднаних Націй просить Україну допомогти з ремонтом гелікоптерів, що використовуються у миротворчих місіях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні у Нью-Йорку в інтерв’ю журналістам.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що Генеральний секретар ООН ПАН Гі Мун в ході зустрічі з ним звернувся з проханням налагодити співробітництво у галузі ремонту гелікоптерів, які використовуються в миротворчих і гуманітарних місіях ООН, оскільки Україна має відповідні великі можливості.

Також під час розмови йшла мова про виділення ООН коштів на ці цілі.

За словами Президента, це прохання прозвучало з урахуванням того, що Україна володіє сильною ремонтною базою, країна монопольно випускає гелікоптерні двигуни, значну частину обладнання, яка пов’язана з управлінням, забезпеченням безпеки навігації та левову частину іншого, що потрібно для роботи гелікоптера.

Глава держави повідомив, що через декілька тижнів за його дорученням відбудеться візит міністра оборони України до штаб-квартири ООН для того, щоб обговорити цю ідею і сформулювати правову, політичну, фінансову основу для такого рішення.

«Це, на мій погляд, демонструє гарний режим діалогу між ООН і Україною і конкретні справи», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він також зазначив, що під час зустрічі з Генсеком ООН йшлося про десятилітню програму щодо Чорнобильської проблематики в рамках ухваленої Генасамблеєю резолюції з цього приводу.