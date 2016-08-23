На будівлі Дніпропетровської ОДА з'явився гігантський світлодіодний прапор України (фото)

За словами керівника області Валентина Резніченко, масштабним патріотичним проектом вже зацікавилася Книга рекордів України, повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОДА.

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Як зазначається, монтували сяючий прапор близько тижня. Його довжина понад 60 метрів, ширина — близько 30 метрів. Для того, щоб засвітити всю будівлю ОДА, на фасаді встановили 110 прожекторів з 2328 світлодіодами. Така кількість світлодіодів претендує на рекорд.

Згідно з повідомленням, підсвічування будівлі ОДА виконане за останніми енергозберігаючим технологіям. Всі світлодіоди споживають електроенергії не більше звичайного електричного обігрівача або бойлера. Крім того, всі роботи виконані за приватні гроші.

Дніпропетровська ОДА "перетворюється" в гігантський прапор щовечора з 20:00. В залежності від пори року час може змінюватися. Підсвічування будуть включати разом із зовнішнім освітленням вулиці.