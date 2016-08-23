На будівлі Дніпропетровської ОДА з'явився гігантський світлодіодний прапор України (фото)

17:25, 23 серпня 2016
Суспільство
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У День Прапора та День незалежності України стіни Дніпропетровської ОДА засвітилися кольорами українського прапора.

adm.dp.gov.ua

За словами керівника області Валентина Резніченко, масштабним патріотичним проектом вже зацікавилася Книга рекордів України, повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОДА.

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Як зазначається, монтували сяючий прапор близько тижня. Його довжина понад 60 метрів, ширина — близько 30 метрів. Для того, щоб засвітити всю будівлю ОДА, на фасаді встановили 110 прожекторів з 2328 світлодіодами. Така кількість світлодіодів претендує на рекорд.

adm.dp.gov.ua

Згідно з повідомленням, підсвічування будівлі ОДА виконане за останніми енергозберігаючим технологіям. Всі світлодіоди споживають електроенергії не більше звичайного електричного обігрівача або бойлера. Крім того, всі роботи виконані за приватні гроші.

adm.dp.gov.ua

Дніпропетровська ОДА "перетворюється" в гігантський прапор щовечора з 20:00. В залежності від пори року час може змінюватися. Підсвічування будуть включати разом із зовнішнім освітленням вулиці.

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