У День Незалежності в окупованому Донецьку пролунав гімн України
14:38, 24 серпня 2016Суспільство
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В окупованому проросійськими бойовиками Донецьку в День Незалежності пролунав гімн України.
Нанабережной в Донецьку звучав гімн України / УНІАН
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив "консультант ДНР" Роман Манекін.
"Ранок на набережній у Донецьку розпочався з виконання гімну України, що гримів з прихованих динаміків", - йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, Україна святкує 25-ту річницю Незалежності. З нагоди свята в країні запланована маса заходів.
Крім цього, у столиці відбувся військовий парад. На Майдані Незалежності в Києві відбулося урочисте проходження парадних розрахунків підрозділів Збройних сил України, Національної гвардії та інших силових структур. Також центром Києва пройшла військова техніка.
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