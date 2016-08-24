У День Незалежності в окупованому Донецьку пролунав гімн України

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив "консультант ДНР" Роман Манекін.

"Ранок на набережній у Донецьку розпочався з виконання гімну України, що гримів з прихованих динаміків", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, Україна святкує 25-ту річницю Незалежності. З нагоди свята в країні запланована маса заходів.

Крім цього, у столиці відбувся військовий парад. На Майдані Незалежності в Києві відбулося урочисте проходження парадних розрахунків підрозділів Збройних сил України, Національної гвардії та інших силових структур. Також центром Києва пройшла військова техніка.