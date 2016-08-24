Від Білорусі до ОАЕ: лідери держав світу привітали Україну з Днем Незалежності

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, лідери держав бажають миру, процвітання та добробуту українському народові і державі, а також висловлюють надію на подальший розвиток двосторонніх відносин між країнами на основі взаєморозуміння та поваги.

Зокрема, президент Хорватії Колінда Грабар-Кітарович у вітанні побажала добробуту, безпеки та стабільності Україні, наголосивши на повній підтримці Хорватією територіальної цілісності та суверенітету Української держави. Грабар-Кітарович також висловила сподівання на розвиток двосторонньої співпраці між державами.

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Привітання главі держави та українському народові з національним святом надійшли від очільників Болгарії, Словаччини, Білорусі, Боснії і Герцеговини, Молдови, Казахстану, Киргизстану, Туркменістану, Вірменії, Узбекистану.

Із 25-ю річницею Незалежності Україну також привітали король Бельгії Філіп, президент Об’єднаних Арабських Еміратів Халіф бін Заїд Аль Нагаян, віце-президент, прем’єр-міністр ОАЕ, правитель Емірату Дубай Мухаммад бін Рашид Аль Мактум та спадкоємний принц Абу-Дабі, заступник верховного головнокомандувача Збройними силами ОАЕ Мухаммад бін Заїд Аль Нагаян.

Нагадаємо, Україна сьогодні святкує 25-ту річницю незалежності.

Головною подією Дня Незалежності буде військовий парад, який розпочнеться о 10.00 у центрі Києва.