Правозахисники відвідали Кольченка, який вже чотири доби знаходиться в ШІЗО

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомила член громадської спостережної комісії Російської Федерації Челябінської області Тетяна Щур.

"Сьогодні ми його (Кольченка, - ред.) відвідали в колонії. Зараз він перебуває у штрафному ізоляторі, вже 4 доби, за порушення форми одягу", - зазначила вона.

Читайте також"Цвях у кришці труни тирана": Сенцов написав листа із тюрми з проханням не витягувати його за будь-яку ціну

При цьому Щур підкреслила, що Кольченко на стан здоров'я не скаржиться. "Він нормально себе почуває. Ми оформили акт про стан здоров'я і про моральний стан. Він сказав, що ніякого тиску ні з боку персоналу, ні боку ув'язнених до нього не застосовується", - сказала вона.

У теж час Щур підкреслила, що Кольченко перебуває в інформаційному вакуумі: йому два місяці не передавали листів, зробили це лише напередодні приїзду правозахисників.

Також Щур повідомила, що до Кольченко все ще не пускають консула. "Консул отримав відповідь від федеральної служби виконання покарань Москви, в якому говорилося, що це не в їх компетенції, що це в компетенції начальника установи. Ми про це теж заявили, коли говорили з начальником колонії", - резюмувала вона.

Як повідомляв УНІАН, українського режисера Олена Сенцова і активіста Олександра Кольченка затримали співробітники ФСБ в Криму навесні 2014 року. Їх етапували в Росію, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Обидва провину не визнали.

25 серпня 2015 року суд у Ростові-на-Дону виніс вирок Сенцову і Кольченку. Їх засудили до 20 і 10 років ув'язнення в колонії суворого режиму відповідно.