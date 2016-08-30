В Одесі хочуть підвищити вартість проїзду в електротранспорті до 3 гривень

Як повідомляє "Думська", проект відповідного рішення розгляне на найближчому засіданні виконком Одеської міськради.

Очікується, що подорожчають і постійні квитки, причому для всіх категорій пасажирів. Так, місячний учнівський для трамвая і тролейбуса коштуватиме 45 гривень (зараз — 31,50). Ціна на місячний загальногромадянський проїзний на трамвай і тролейбус зросте з 110 до 180 гривень.

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Підвищення тарифу пов'язане із зростанням цін на електричну енергію, паливно-мастильні та інші матеріали, зазначають у мерії.

Раніше тариф 3 гривні за поїздку у КП «Одесміськелектротранс» називали «порогом беззбитковості» підприємства.