В Одесі хочуть підвищити вартість проїзду в електротранспорті до 3 гривень
З 1 жовтня проїзд у міському електротранспорті Одеси може подорожчати з 2 до 3 гривень.
Як повідомляє "Думська", проект відповідного рішення розгляне на найближчому засіданні виконком Одеської міськради.
Очікується, що подорожчають і постійні квитки, причому для всіх категорій пасажирів. Так, місячний учнівський для трамвая і тролейбуса коштуватиме 45 гривень (зараз — 31,50). Ціна на місячний загальногромадянський проїзний на трамвай і тролейбус зросте з 110 до 180 гривень.
Читайте такожВ Одесі через неякісний стик з рейок зійшов екскурсійний трамвай (фото)
Підвищення тарифу пов'язане із зростанням цін на електричну енергію, паливно-мастильні та інші матеріали, зазначають у мерії.
Раніше тариф 3 гривні за поїздку у КП «Одесміськелектротранс» називали «порогом беззбитковості» підприємства.