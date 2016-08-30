Справа про теракт під Радою: у суді прибічники підозрюваних побилися з правоохоронцями

Як повідомляє ТСН, сутички сталися через відмову у відводі судді. Так на початку засідання адвокати підозрюваних Сергія Крайняка та Ігоря Гуменюка вимагали відвести головуючу суддю. Аргументували тим, що, за їхніми даними, суддя під час окупації Харцизька продовжувала працювати та виносити неправомірні рішення.

Після того, як у відводі було відмовлено, активісти почали активно висловлювати свою незгоду та насуватись на суддів. Правоохоронці відтісняли активістів, почалась штурханина. Всіх активістів з бійкою вивели з судової зали. Засідання збираються продовжити у закритому режимі. На місце прибули підсилені загони правоохоронців.

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Як повідомляв УНІАН, 31 серпня 2015 року після ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації біля ВР сталися масові заворушення. Тоді агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати парламент, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату. За даними силовиків, мітинг під ВР був організований партією «Свобода», Радикальною партією, іншими організаціями.

Загинули четверо бійців Нацгвардії. Ще близько 150 осіб постраждали.

Підозри у кримінальному провадженні щодо подій 31 серпня біля Верховної Ради оголосили членам ВО «Свобода» Юрію Сиротюку, Едуарду Леонову, Ігорю Швайці та іншим.

За підозрою у застосуванні тоді гранати затримали колишнього бійця батальйону спецпризначення “Січ” МВС України Ігоря Гуменюка.