Комбат Січі: гранату Гуменюку могли підкинути

Про це повідомляє Громадське ТБ.

Писаренко стверджує, що засуджує будь-який насильницький метод вирішення політичних чи ідеологічних питань. «Це дикість така. Я, як людина і як командир, не розумію, як таке могло статися», - говорить комбат.

Про долю батальйону Січ тепер різні ходять розмови, каже Писаренко. Проте, розформовувати його не збирається.

«Чув декілька різних версій щодо долі батальйону. Навіть бачив у новинах начебто мої слова про те, що батальйон буде розформований. Я не вважаю, що по одному бійцю треба розформовувати батальйон», - говорить Писаренко.

Комбат Писаренко повернувся з ротації разом із батальйоном. 31 серпня він також був під будівлею Верховної Ради.

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Каже, відчув, що може щось статися, попередив хлоців, щоб йшли звідти. Дехто послухався, дехто – ні. Сам комбат вже був на допиті у якості свідка, проте не може повірити, що боєць його батальйону Ігор Гуменюк може бути причетним до вибуху гранати під Верховною Радою.

«Мене не допитували. Я давав показання як свідок. Поки що, я вважаю, на цьому це не закінчиться. Не можу повірити, що він винний. Не можу повірити, що це він зробив, що міг швирнути цю гранату. В таких же правоохоронців, як і він сам. Але побачимо. Бог йому суддя, якщо він дійсно винний, то буде покараний», – коментує звинувачення Писаренко.

На думку Олександра Писаренка, гранату, яку за версією слідства Гуменюк кинув під парламентом, могли підкинути, бо на базі батальйону в Межигір`ї у бійців зброї не було, каже комбат.

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«У нас немає зброї. У нас нема зброярні, ми там не можемо нічого зберігати. Або міліція, або це було завчасно підкладено кимось. Люди знали, де і що шукати», - пояснює Писаренко.

Як повідомляв УНІАН раніше, командир батальйону “Січ” Олександр Писаренко не виключає, що інцидент біля Верховної Ради 31 серпня є спробою дискредитувати добровольчі батальйони.