Комбат Січі: гранату Гуменюку могли підкинути
Командир батальйону особливого призначення МВС Січ Олександр Писаренко розповів свою версію того, що сталося під Верховною Радою 31 серпня.
Про це повідомляє Громадське ТБ.
Писаренко стверджує, що засуджує будь-який насильницький метод вирішення політичних чи ідеологічних питань. «Це дикість така. Я, як людина і як командир, не розумію, як таке могло статися», - говорить комбат.
Про долю батальйону Січ тепер різні ходять розмови, каже Писаренко. Проте, розформовувати його не збирається.
«Чув декілька різних версій щодо долі батальйону. Навіть бачив у новинах начебто мої слова про те, що батальйон буде розформований. Я не вважаю, що по одному бійцю треба розформовувати батальйон», - говорить Писаренко.
Комбат Писаренко повернувся з ротації разом із батальйоном. 31 серпня він також був під будівлею Верховної Ради.
Читайте такожТеракт під Радою: всі відео вибуху гранати, кинутої свободівцем з "Січі"
Каже, відчув, що може щось статися, попередив хлоців, щоб йшли звідти. Дехто послухався, дехто – ні. Сам комбат вже був на допиті у якості свідка, проте не може повірити, що боєць його батальйону Ігор Гуменюк може бути причетним до вибуху гранати під Верховною Радою.
«Мене не допитували. Я давав показання як свідок. Поки що, я вважаю, на цьому це не закінчиться. Не можу повірити, що він винний. Не можу повірити, що це він зробив, що міг швирнути цю гранату. В таких же правоохоронців, як і він сам. Але побачимо. Бог йому суддя, якщо він дійсно винний, то буде покараний», – коментує звинувачення Писаренко.
На думку Олександра Писаренка, гранату, яку за версією слідства Гуменюк кинув під парламентом, могли підкинути, бо на базі батальйону в Межигір`ї у бійців зброї не було, каже комбат.
Читайте такожАваков заявив, що під час заворушень під Радою мітингувальникам роздавали гранати
«У нас немає зброї. У нас нема зброярні, ми там не можемо нічого зберігати. Або міліція, або це було завчасно підкладено кимось. Люди знали, де і що шукати», - пояснює Писаренко.
Як повідомляв УНІАН раніше, командир батальйону “Січ” Олександр Писаренко не виключає, що інцидент біля Верховної Ради 31 серпня є спробою дискредитувати добровольчі батальйони.