Черновецький підніме квартплату в 3,5 раза

Влада Києва пропонує більш ніж у три рази підвищити квартплату.

Відповідне розпорядження голови КМДА Леоніда Черновецького публікує газета "Хрещатик".

В розпорядженні пропонується встановити коефіцієнт підвищення розмірів квартирної плати та плати за утримання будинків і прибудинкових територій ... в розмірі 3,4 .

Розміри квартплати встановлені пунктом 1 цього розпорядження застосовуються в межах норм, визначених законодавством (21 кв. метр загальної площі на наймача і кожного члена сім`ї та додатково за 10,5 кв.м. на сім`ю, а також при оплаті однокімнатної квартири).

За надлишки загальної площі (крім однокімнатних квартир) розмір квартплати і плати (для приватних квартир) за утримання будинків і територій, що примикають, збільшується в 1,2 рази, крім малозабезпечених прошарків населення.

Українська правда