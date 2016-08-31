Волонтер розповів про одного з "лівих" студентів, що жбурнули тортом у чиновника Мінфіну

Про це написав у своєму блозі засновник волонтерського руху "Повернись живим" Віталій Дейнега.

За його словами, Сергієнко "був серед студентів, які кидали тортики у замміністра фінансів і після тортожбурляння кричали: "Гроші на стипендії, а не на війну!"

"Стасік дуже цікава людина. В 2012 він активно агітував і голосував за КПУ... Іще Стасік любить репостити організацію "Пряма дія", яка дуже не любить президента, мера і взагалі людей. Періодично "Пряму дію" б'є цивільний корпус "Азова"... Стасік, як "типовий лівий", хоче шари і "равєнства". Він пише чистою українською мовою для "лівих" сайтиків статті про несправедливість здорожчання проїзду та переоцінку українським суспільством "грузинських реформ". Ще його дуже непокоїть заборона російських пропагандистських книжок в Україні. При цьому він накатав цілу статтю про те, яким має бути підручник історії в Україні (у цій статті він згадує і "волинскую різню", і зв'язки ОУН з фашистами)", - зазначив він.

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За його словами, в Сергієнка "багато "друзів", і деякі з них відверто підтримують сепаратизм і навіть служать в "ополчєніях".

"Розумні люди пишуть, що організацію тортожбурляння, в якому взяв участь Стасік, взяла на себе маловідома організація "СоцРух". Шо характєрно, пишуть що вона знаходиться на грантах якогось "фонда Рози Люксембург". А він, в свою чергу, сидить на підсосі у "лівої" німецької партії Die Linke. Ці чудові німецькі ліваки хочу зняття санкцій з Росії", - підкреслив Дейнега.

Нагадаємо, про зв'язки противників Марченка з німецькими "Лівими" також заявив сьогодні депутат Верховної Ради з фракції "Народний фронт" Ігор Гузь.