Люди, що кинули тортом у чиновника Мінфіну, фінансуються прокремлівською німецькою партією "Ліві" - нардеп

Як повідомляє прес-служба НФ, так він прокоментував акцію проти заступника міністра фінансів Сергія Марченка, в якого напередодні кинули тортом на прес-конференції в Києві.

“За людьми, які галасливо вимагають від України “негайно припинити війну”, зазвичай одразу видно хитрий писок КДБшника. Це стосується і вітчизняних миролюбців, і західних. Досі головними борцями за мир в Україні були депутати й телеканали “Окупаційного блоку”, які були безпосередньо причетні до початку війни 2014 року. Люди, які вчора кинули тортом у Марченка з криками “гроші на стипендії, а не на війну”, за моїми даними, фінансуються з Німеччини проросійською лівою партією Die Linke через такий собі “Фонд Рози Люксембург”, - заявив Гузь.

За словами депутата, "Ліві" є "відверто КДБшною структурою, яка діє в колишній Східній Німеччині й працює чітко на просування зовнішньополітичних вимог Путіна: скасування санкцій проти РФ, розпуск НАТО й утворення “системи колективної безпеки в Європі за участі Росії”.

"Тобто, Die Linke - це такий собі німецький “Опоблок”. Інфільтрований суб’єкт, який використовує гроші Кремля для пропагування вимог, діаметрально протилежних нібито своїй ідеології. Як “лівак” може виступати проти санкцій, які є безкровним способом припинити російську агресію та окупацію? Як “європейська партія” може симпатизувати путінському режимові, який перетворив Сирію на місячний ландшафт і нагнав до Євросоюзу мільйони біженців? Дуже просто: з Москви наказали!”, - сказав Гузь.

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Він наголосив, що вимоги до України в односторонньому порядку припинити військові дії є елементом воєнної пропаганди й підривної діяльності ворога.

“Усі ці акції проти війни, усі партії й телеканали, створені спеціально для цього, - всього лише сучасна обгортка давнього прийому воєнної пропаганди. Уже кілька століть пропагандисти країн-агресорів переконують солдатів і населення країни-жертви “припинити кровопролиття”, скласти зброю й “встановити дружбу”. Так діяли гітлерівські пропагандисти в Європі й США, так діяли японські імперіалісти в Китаї і Маньчжурії, - точно так діють путінські пропагандисти сьогодні", - підкреслив депутат.

На його думку, єдина відмінність у тому, що "путінський режим підняв воєнну пропаганду на якісно новий, глобальний рівень - зробив її не допоміжним, а основним інструментом своєї гібридної агресії проти України та цілої Європи".

"Але морально-політична суть одна: одностороннього миру за будь-яку ціну завжди вимагають зрадники й агенти ворога”, - відзначив Гузь.

Нагадаємо, 30 серпня в Києві у заступника міністра фінансів Марченка, що брав участь у публічній дискусії щодо зміни підходів до виплати стипендій, кинули тортом.

Після нападу за допомогою торта протестувальники почали вигукувати, зокрема, гасло “Гроші на освіту, а не на війну”.