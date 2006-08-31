Українці все-таки платитимуть за газ більше

Господарський суд м. Києва відмінив свою ухвалу про припинення дії постанови Національної комісії з регулювання електроенергетики (НКРЕ) №739 від 8 червня 2006 року, якою з 1 липня підвищені ціни на газ для населення на 85%. Про це УНІАН повідомили в НКРЕ.

За інформацією НКРЕ, таке рішення суд ухвалив 31 серпня.

Попереднє слухання справи призначено на 6 вересня.

Як повідомляв УНІАН, раніше Господарський суд Києва припинив рішення НКРЕ про підвищення з липня тарифів на газ для населення на 85%.

16 серпня суд відкрив провадження в адміністративній справі відповідно до позову Федерації професійних союзів України по відношенню до НКРЕ і Кабінету Міністрів.

З 1 березня 2006 р. НКРЕ підвищила граничний рівень цін на газ для промислових споживачів на 30% - з 422 до 548 грн. за 1 тис. кубометрів (до 107 доларів за 1 тис. кубометрів).

З 1 липня ціна на природний газ, який використовується для потреб населення, підвищена на 85%.

Також з 1 липня на 80% підвищено граничний рівень оптової ціни на газ для підприємств, які поставляють його населенню, - з 231 до 414 грн. за 1 тис. кубометрів. Ціна на природний газ, який використовується для потреб бюджетних організацій, зросла на 80% - з 360 грн. за 1 тис. кубометрів до 648 грн.; для підприємств теплокомуненерго, теплових електростанцій, електроцентралей і котельних на 79%.

28 липня голова НКРЕ Валерій КАЛЬЧЕНКО повідомив, що цього року ціни на газ для всіх категорій споживачів в Україні підвищувати не планується.

Наприкінці травня профспілки проводили масові акції протесту проти підвищення цін на електроенергію і газ.