Вишиванки, танці та сонливі першачки: як в українських школах пройшло свято 1 вересня (фоторепортаж)

Слід зазначити, що з кожним роком дедалі більше українських шкіл відходять від радянських традицій відзначення Дня знань. Однак традиція, коли учень 11 класу несе на руках першокласницю зі шкільним дзвоником, залишається незмінною.

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Також в одязі школярів все більше простежуються національні мотиви: вишиванки, віночки тощо.

Фотокореспонденти УНІАН побували на урочистостях з нагоди Першого дзвоника у Києві, Львові, Одесі, Чернігові та інших містах.

Судячи з фото, деякі діти були щиро раді початку нового навчального року, деякі - очевидно незадоволені, що довелося так рано прокидатися, а деякі підходили до 1 вересня у повній серйозності.

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Не обійшлося і без традиційних танцювальних, пісенних та інших творчих номерів у виконанні учнів.

Як повідомляв УНІАН, в АП сьогодні відзвітували, що День знань у прифронтовій зоні у 2016 році пройшов без загрози для життя школярів.