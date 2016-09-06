Аваков вручив ордери на квартири родинам поліцейських, які загинули при знешкодженні озброєного зловмисника

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, також загиблих майора Олександра Рудика та капітана Андрія Чернятинського було посмертно нагороджено нагрудним знаком «За відвагу в службі».

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«Загиблі заплатили за безпеку людей найвищу ціну – власне життя», – сказав під час вручення ордерів та нагород Аваков.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня у селі Бабинці на Тернопільщині 45-річний місцевий житель на ґрунті ревнощів вбив свою дружину.

Коли на місце події прибули правоохоронці, він, не бажаючи здаватися, убив пострілами з рушниці двох поліцейських, ще одного поранив.