Аваков вручив ордери на квартири родинам поліцейських, які загинули при знешкодженні озброєного зловмисника
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков учора вручив ордери на квартири та нагороди сім’ям двох працівників поліції, які загинули під час знешкодження озброєного зловмисника на Тернопільщині.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, також загиблих майора Олександра Рудика та капітана Андрія Чернятинського було посмертно нагороджено нагрудним знаком «За відвагу в службі».
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«Загиблі заплатили за безпеку людей найвищу ціну – власне життя», – сказав під час вручення ордерів та нагород Аваков.
Як повідомляв УНІАН, 23 серпня у селі Бабинці на Тернопільщині 45-річний місцевий житель на ґрунті ревнощів вбив свою дружину.
Коли на місце події прибули правоохоронці, він, не бажаючи здаватися, убив пострілами з рушниці двох поліцейських, ще одного поранив.