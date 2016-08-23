На Тернопільщині чоловік із мисливської рушниці застрелив двох поліцейських

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, подія сталася учора близько 21 год. у селі Бабинці Борщівського району.

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За даними правоохоронців, слідчо-оперативна група виїхала на виклик про те, що 45-річний місцевий житель відкрив стрільбу із мисливської зброї на подвір’ї свого господарства.

Коли прибули поліцейські, чоловік почав стріляти по них.

В результаті загинули 30-річний майор та 31-річний капітан поліції.

Працівники поліції теж змушені були застосувати табельну зброю. Зловмисника було ліквідовано.

У зв’язку з трагедією в ГУНП в Тернопільській області оголошено День скорботи та приспущено Державний прапор на будівлі поліції.