На Тернопільщині чоловік із мисливської рушниці застрелив двох поліцейських
На Тернопільщині при виконанні службових обов’язків загинули двоє поліцейських.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, подія сталася учора близько 21 год. у селі Бабинці Борщівського району.
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За даними правоохоронців, слідчо-оперативна група виїхала на виклик про те, що 45-річний місцевий житель відкрив стрільбу із мисливської зброї на подвір’ї свого господарства.
Коли прибули поліцейські, чоловік почав стріляти по них.
В результаті загинули 30-річний майор та 31-річний капітан поліції.
Працівники поліції теж змушені були застосувати табельну зброю. Зловмисника було ліквідовано.
У зв’язку з трагедією в ГУНП в Тернопільській області оголошено День скорботи та приспущено Державний прапор на будівлі поліції.