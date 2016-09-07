Союз юристів України надаватиме безкоштовну правову допомогу у вирішенні питань чорнобильців

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні положення визначені у підписаному сьогодні в Києві Меморандумі про співпрацю, підписи під яким поставили голова Союзу юристів України Святослав Піскун та голова Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз-Чорнобиль України» Володимир Войтов.

Згідно з документом, основними напрямами співпраці є проведення юридичних експертиз, підготовка пропозицій щодо проектів законодавчих і нормативних актів з питань підвищення ефективності соціальної політики, посилення правової допомоги у захисті конституційних прав громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, взаємодія з міжнародними фондами та організаціями щодо реалізації благодійних програм, підготовка спільних пропозицій щодо проекту загальнодержавної цільової програми мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи, а також проектів інших державних програм з питань безпечного використання атомної енергії тощо.

В коментарі журналістам Піскун сказав, що з практичної точки зору “це об'єднання про спільну діяльність пояснюється тим, що сьогодні в нашій країні не допрацьовують в деякій мірі влада, і люди, які постраждали від Чорнобильської катастрофи - вони не отримують ті законні свої пільги та відшкодування, які повинна їм віддати держава".

Тому, за його словами, Союз юристів України бере на себе зобов'язання юридично забезпечувати діяльність "Союзу-Чорнобиль України".

«І ми будемо допомагати людям отримувати все те, що потрібно їм мати за законом, і будемо захищати їх на всіх рівнях від будь-яких свавіль чиновників, держави», - запевнив голова громадської організації.

Відповідаючи на запитання, яким чином Союз юристів може в практичній площині вирішити питання щодо виплат чорнобильцям, якщо є відповідні рішення суду, але вони не виконуються, Піскун зазначив: «Оскільки є рішення суду, є вищий суд, є виконавча служба і є суди з прав людини в Європі, і я думаю, що Держава Україна буде виконувати рішення судів, і до цього все йде. Тому що невиконання рішення суду тягне за собою не тільки правову, але й міжнародну відповідальність», - зауважив Піскун.

У свою чергу, голова "Союзу-Чорнобиль України" Войтов нагадав, що цей рік президент України оголосив роком вшанування пам'яті учасників ліквідації аварії на ЧАЕС.

За словами Войтова, є три документи з цього приводу, зокрема указ президента про вшанування пам'яті і проведення відповідних заходів, є документ Верховної Ради і є постанова Кабінету міністрів.

«30 років минуло з дня катастрофи, коли люди ціною свого життя, здоров'я врятували країну, але сьогодні жодні документи (які надають пільги чорнобильцям - УНІАН) не виконуються. Сьогодні навіть існує дефіцит уваги до цих людей. Тому, звичайно, виникло таке питання: оскільки держава не приділяє належної уваги проблемам чорнобильців, "Союз-Чорнобиль" вирішив об'єднати зусилля із Союзом юристів, щоб самостійно захищати свої інтереси», - пояснив він.

Як зауважив Войтов, досі для кожного звернення до суду, щоб належно оформити документи, чорнобильці були вимушені звертатися до адвокатів і сплачувати їм за послуги, але зараз при зверненні до Союзу юристів на місцях ця допомога надаватиметься безкоштовно.

Водночас голова союзу чорнобильців висловив жаль, що президент не виконав обіцянку провести зустріч цього року з чорнобильцями.

«При покладанні квітів на 30-ті роковини президент обіцяв зустрітися з нами, але, на жаль, досі цього не відбулося», - сказав Войтов.