В одному з районів Харкова з'явиться гігантський мурал з рибалочкою (фото)

Художники приступили до робіт з прикраси будинку на станції ім. Масельського, пише 057.ua.

Відзначається, що на стіні сусідньої 9-поверхівки вже красується щиголь, якого художники зобразили раніше.

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Роботи вже почалися, малюють щось схоже на рибалочку, розповіли очевидці в соцмережах.

"Мабуть це найбільш складний малюнок з усіх. Хоч він за розміром такий же, як інші, але в ньому багато дрібних деталей. Знову ж птах з переливами і потрібно намалювати воду", - розповіла куратор проекту Яна Вовк.

За її словами мешканцям дуже подобаються малюнки. Вони вітаються з художником і дуже чекають кінця робіт.

Минулого разу на будинках з'явилися одуд, сич на гілці і величезна ширяюча синиця. Всього на стінах буде намальовано 7 картин.