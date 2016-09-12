Лещенко вніс у декларацію скандальну квартиру в Києві

Дані про придбання внесені в пункт доходів його декларації в Реєстрі НАЗК.

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Згідно з деклараціэю, Лещенко придбав права на цю квартиру 6 вересня у ТОВ "Компанія з управління активами "Промислові інвестиції". Її площа - 192 кв. м, вартість склала 7,55 млн грн, а за останньою оцінкою – вже 5,296 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня ЗМІ написали, що Лещенко придбав квартиру площею майже 200 кв. метрів у новому будинку в центрі Києва.

7 вересня перший заступник голови Регламентного комітету Верховної Ради Павло Пинзеник заявив, що вимагає від НАБУ з'ясувати ситуацію з купівлею Лещенком елітної квартири, оскільки "мова йде про репутацію українського парламенту".

Пізніше сам Лещенко закликав Національне агентство із запобігання корупції та НАБУ провести перевірку з приводу придбання їм квартири. Він стверджує, що гроші, сплачені за квартиру, є чесно заробленими, а її купівля не порушила відповідних вимог антикорупційного законодавства України.