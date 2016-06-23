Bellingcat оприлюднив нові фото з переміщенням "Бука" в день катастрофи MH17

Про це йдеться у статті Bellingcat опублікованій 22 червня, передає Українська правда.

Група журналістів-розслідувачів Bellingcat дослідила опубліковані ранішесупутникові фото та знімки з оновленого архіву Google Earth, зроблені об 11:08 (за місцевим часом) 17 липня 2014, на яких видно як зенітно-ракетний комплекс "Бук" провозять на причепі через місто Макіївка в напрямку Сніжного.

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"Завдяки цим супутниковим зображенням ми знайшли нові докази того, що сепаратисти перевозили "Бук" із Донецька в Сніжне по території на сході України в день аварії "Боїнга", - йдеться в повідомленні на сайті Bellingcat .

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Порівнявши супутникові знімки із записами відеореєстраторів водіїв, які проїжджали повз того дня, розслідувачі звернули увагу на те, що тіні від конвою "Бука" та інших об’єктів, а також розташування припаркованих на автозаправці автомобілів співпадають, що є додатковим підтвердженням факту транспортування російского ЗРК "Бук" в Донецькій області у день збиття малазійського авіалайнера рейсу MH17.

Як повідомляв УНІАН, раніше група розслідувачів Bellingcat опублікувала нові супутникові знімки, які свідчать про російське вторгнення в Україну.