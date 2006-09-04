До першої сотні багатіїв Європи втрапили 15 українців

Польський часопис «Впрост» опублікував рейтинг 100 найбагатших людей 20 країн Центрально-Східної Європи, до “золотої сотні” увійшло 15 українців, при чому 8 з них потрапили до щорічного рейтингу вперше.

Як пише журнал 3 вересня ц. р. у редакційній статті, що супроводжує рейтинг, статки 100 найбагатших людей регіону за рейтингом журналу становлять 257 млрд. 500 млн. доларів, що більш як на 74% більше, ніж статки найбагатших людей за рейтингом минулого року.

«Впрост» відзначає, що третій рік поспіль рейтинг очолює росіянин Роман АБРАМОВИЧ з 19,5 млрд. доларів, що на 4,5 млрд. більше, ніж він мав торік.

Дебютантом цьогорічного рейтингу є росіянин Сулейман КЕРІМОВ, який є співвласником компанії «Нафта Москва» і депутатом Російської Держдуми, при чому він з’явився одразу на десятій позиції з 8 млрд. доларів.

Як пише «Впрост», найбагатшим неодруженим у посткомуністичній Європі є 41-річний росіянин Михайло ПРОХОРОВ, який посідає 8-ме місце з 11,5 млрд. доларів.

Як зауважив «Впрост» росіяни домінують в рейтингу і займають всі перші 10 місць.

Народний депутат від Партії регіонів Ринат АХМЕТОВ посів одинадцяту сходинку в рейтингу найзаможніших людей Центральної та Східної Європи - За версією польського часопису, найбагатший українець має статок у 7,2 млрд. доларів. Бізнесмен Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ з 6,3 млрд. доларів посів 13-те місце в рейтингу. Далі йде зять екс-президента України Леоніда КУЧМИ Віктор ПІНЧУК із 3,5 млрд. доларів.

За інформацією журналу, вперше до “золотої сотні” цього року увійшли 8 українців: Дмитро ФІРТАШ (27-ме місце), Едуард ШИФРІН (33), Володимир БОЙКО (35), Костянтин ЖЕВАГО (40), Володимир МАТВІЄНКО (45), Сергій БУРЯК (74), Василь ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ (75) і Віктор НУСЕНКІС (92).

У цьогорічному рейтингу «Впрост» загалом є 48 росіян, 15 українців, 14 поляків (перший поляк Ян КУЛЬЧИК займає в рейтингу лише 41 місце з 1 млрд. 360 млн. доларів статків), 9 румунів, 4 серби, 3 чеха, 3 хорвата, 2 болгарина і 2 латиша.

Як зауважує видання, якби вони створили разом власну республіку, це була б 23 з огляду на заможність країна світу – одразу за Індонезією, але перед Саудівською Аравією.

Як зауважує видання, для багатьох найбагатших ангажування в політику є вінцем кар’єри, але для деяких – початок її кінця. При цьому видання нагадує про Петра ПОРОШЕНКА, який цього року посідає 85-тю позицію, а торік він дебютував в рейтингу на 95-ій позиції.

Видання також пише про росіянина Михайла ХОДОРКОВСЬКОГО, який 2003 року очолював рейтинг, а на сьогодні є 79-м.

“Впрост” також зауважує, що росіянин Олег ДЕРИПАСКА, який посідає другу позицію в рейтингу, має заборону в’їзду до Сполучених Штатів, де йому намагалися висунути низку звинувачень.

За інформацією «Впрост», щонайменше 12 найбагатших людей регіону є президентами або власниками чи учасниками великих спортивних клубів – у переважній більшості футбольних. «Жоден з них, за їх власними словами, не заробив досі на такій інвестиції. Це, вірогідно, єдиний бізнес, в який вони добровільно вкладають кошти», - пише видання.

Серед таких власників та співвласників футбольних клубів видання згадує Р.АБРАМОВИЧА (клуб «Челсі»), М.ПРОХОРОВА і Володимира ПОТАНІНА (ЦСК (Москва)), головним акціонером клубу «Спартак» (Москва) є росіянин Леонід ФЄДУН (19-те місце в рейтингу).