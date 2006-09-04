Завтра у Києві - дощ і сильний вітер

Завтра на сході України очікується хмарна погода з проясненнями, часом дощі, подекуди грози. На решті території мінлива хмарність, місцями невеликі короткочасні дощі, лише у більшості південних областей та на Закарпатті переважно без опадів.

Вітер західний, північно-західний, 9-14 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, у Карпатах 25-30 м/с. Температура вночі 9-14°, на півдні до 19°, вдень 14-19°, у південній частині 20-25°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

6-7 вересня - мінлива хмарність. У північних, східних, центральних (окрім Вінницької та Кіровоградської) областях часом невеликий дощ, на решті території переважно без опадів. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, 6 вересня вночі у північних, центральних, східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 8-13°, на Прикарпатті 4-9°; вдень у східних, Дніпропетровській областях, на півночі Лівобережжя, а 6 вересня і в Житомирській, Київській, Черкаській області 13-18°, на решті території 17-22°, 7 вересня у західних та південних областях до 26°; в Криму вночі 11-16°, вдень 20-25°; Карпатах вночі 2-7°, вдень 12-17°.

8-9 вересня - переважно без опадів. Температура вночі 9-15°, на півдні до 17°; вдень 21-26°, у південній частині 23-28°.

10-11 вересня - переважно без опадів, 12-14 вересня в Україні короткочасні дощі, лише 12 вересня у центральних областях та півночі Лівобережжя без опадів. Температура вночі 9-15°; вдень 20-27°.

У Києві та області у вівторок очікується мінлива хмарність. Місцями невеликі короткочасні дощі. Вітер західний, 9-14 м/с, у Києві та місцями по області пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 14-19°; у Києві вночі 11-13°, вдень 16-18°.

6-7 вересня - мінлива хмарність. 6 вересня часом невеликий дощ, 7 вересня переважно без опадів, лише вночі місцями невеликий дощ. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13°; вдень 6 вересня 13-18°, 7 вересня 17-22°.

8-9 вересня - переважно без опадів. Температура вночі 9-15°, вдень 21-26°.